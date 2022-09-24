تصل للحبس.. عقوبة هروب قائد السيارة أثناء فحص الرخص بقانون المرور الجديد

كتب كريم صبحى

اقترح قانون المرور الجديد، مجموعة من المواد، والعقوبات الجديدة، منها عقوبة لقائد السيارة في حالة الهرب أو محاولة الهروب من رجال الشرطة، حال الاستيقاف أثناء فحص الرخص في الكمائن المرورية.

وتندرج تلك المخالفة تحت الشريحة الخامسة، ويتم من خلالها خصم 5 نقاط من 50 نقطة متاحة لكل سائق، والحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 4 آلاف جنيه ولا تزيد عن 8 آلاف جنيه.

ولا يزال القانون يتم عرضه على العديد من اللجان داخل البرلمان، ليتم التوافق على بعض المواد أو الاختلاف حولها قبل أن يتم التصديق عليه فى النهاية.