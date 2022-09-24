تحصين 9 آلاف رأس ماشية للوقاية من الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية على مدير مديرية الطب البيطرى بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن لتحفيز مربى الماشية الممتنعين عن تحصين ماشيتهم للوقاية من مرضى الحمى القلاعية والوادى المتصدع للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها، مؤكداً على ضرورة توفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية للثروة الحيوانية لوقايتها من الأمراض والأوبئة مع الاستمرار فى إطلاق حملات التوعية ومرور الفرق الطبية البيطرية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف المراكز والمدن والقرى لتحقيق المستهدف من الحملة والحفاظ على الثروة الحيوانية.

ومن جانبه أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولى مدير مديرية الطب البيطرى أنه فى إطار الحملة القومية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع والتى بدأت أعمالها فى 14 يوليو 2022 قامت فرق من المديرية برئاسة مدير عام الطب الوقائى والإدارات المختصة بالمديرية ومن الإدارات البيطرية بالمراكز خلال الـ 4 أيام من الحملة فى الفترة من 17 إلى 20 سبتمبر 2022 بالاشتراك مع رؤساء المراكز والمدن والبيئة بتحفيز مربى الماشية الممتنعين عن التحصين وتعريفهم بأهمية التحصين لتحصين ماشيتهم للحفاظ على الثروة الحيوانية.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطرى أن الفرق الطبية البيطرية قامت بالتوجه لمربى الماشية بالقرى والعزب وتوعيتهم بأهمية التحصين للحفاظ على ماشيتهم مشيراً إلى أنه تم تحصين 9 آلاف و716 رأس ماشية ما بين 4 آلاف و983 رأس ماشية للوقاية من مرض الحمى القلاعية و4 آلاف و733 رأس ماشية للوقاية من مرض حمى الوادى المتصدع وترقيم وتسجيل 459 رأس ماشية، مشيراً إلى أن المديرية قامت بالتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع وتنفيذ 53 ندوة وجولة إرشادية لتعريف المربين بالمرضين وأعراضهما، ومدى خطورتهما على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرضين وتقليل الخسائر الناتجة.



جانب من تحصين الماشيه



حملة الطب البيطرى لتحصين المواشى



حملة تحصين الماشيه