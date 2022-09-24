تجديد حبس عاطل حاز كمية من الأقراص المخدرة بقصد الاتجار بها فى العامرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، تجديد حبس عاطل 15 يومًا علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة كمية من الأقراص المخدرة بقصد ترويجها على عملائه، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية مسجله، بمزاولة نشاط إجرامي في الإتجار بالأقراص المخدرة وترويجه على عملائه متخذاً من دائرة قسم شرطة ثان العامرية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين، وألقي القبض عليه بدائرة قسم الشرطة، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من الأقراص المخدرة ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات وقرر حيازته المضبوطات بقصد الاتجار بها وترويجها علي عملائه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.