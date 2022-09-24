بيلاروسيا تفرض حظراً على تصدير الحبوب لمدة 6 أشهر

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فرضت السلطات البيلاروسية حظراً على تصدير الحبوب لمدة 6 أشهر اعتباراً من اليوم السبت.

وأمر مرسوم صادر عن مجلس الوزراء البيلاروسي، ونقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، بفرض حظر مؤقت على تصدير سلع محددة إلى خارج جمهورية بيلاروسيا إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وإلى الدول غير الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

وتحتوي قائمة السلع التي خضعت لحظر التصدير على إجمالي 19 عنصرًا ، منها القمح والشعير والذرة والحنطة السوداء والشوفان وحبوب أخرى.

ويشمل الحظر أيضًا البضائع الخاضعة لإجراءات جمركية في بيلاروسيا قبل دخول المرسوم حيز التنفيذ، والتي كان سيتم تصديرها الفعلي بعد سن التقييد.

ولا ينطبق الإجراء على السلع المصدرة خارج جمهورية بيلاروسيا إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وكذلك إلى الدول غير الأعضاء في الاتحاد في إطار المساعدات الإنسانية الدولية المقدمة إلى دول أجنبية بناءً على قرارات الحكومة البيلاروسية.

ويسري الحظر المؤقت اعتبارًا من تاريخ النشر ويظل ساري المفعول لمدة 6 أشهر.