اليوم السابع
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أكرم القصاص
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بكين: أى تحرك لعرقلة إعادة توحيد الصين ستسحقه عجلة التاريخ

السبت، 24 سبتمبر 2022 08:27 م
بكين: أى تحرك لعرقلة إعادة توحيد الصين ستسحقه عجلة التاريخ وانج يى
أ ش أ

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قال وزير الخارجية الصينى وانج يى، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم السبت، إن أي تحرك لعرقلة إعادة توحيد الصين ستسحقه عجلة التاريخ، وأضاف الوزير الصيني أن بكين ستواصل العمل للتصدي لأي أنشطة انفصالية في تايوان، مشيرا إلى أن الشعب الصيني سيتصدى لأي خطة للتدخل في شؤوننا.

وشدد وانج يى على أن مبدأ الصين الواحدة أصبح قاعدة أساسية في العلاقات الدولية، وأكد من منبر الأمم المتحدة أن بلاده ستتخذ "خطوات قوية" لمنع "التدخل الخارجي" في تايوان.

وأوضح أنه عليهم تعزيز السلام ومعارضة الحرب، وأفاد الوزير بأنهم يسعون لتوافق عالمي حول التنمية وحفظ حقوق كل الدول عبر الشراكة العادلة، كما أنهم يسعون لتحقيق الأمن المستدام والجماعي عبر الامتثال لمبادئ الأمم المتحدة.

وذكر في السياق أنه لا يجب أن تستغل أي دولة سلطتها للتنمر على الدول الأصغر أو الأفقر، ودعا وانج يي إلى ضرورة تيسير طرق التجارة الحرة وضمان نظام الاقتصاد المفتوح عالمى.


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