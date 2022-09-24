بتوجيه الدكتور العيسى: المتحف الدولي للسيرة النبوية يشارك بإصدارٍ احتفائيٍّ خاصٍّ بمناسبة اليوم الوطني للسعودية

كتب إسماعيل رفعت

تشارك رابطة العالم الإسلامي في الاحتفاء باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية هذا العام، مشاركةً فريدةً ونوعيةً، حيث وجَّه معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، رئيس مجلس إدارة المعارض والمتاحف الدولية للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بالمشاركة بإصدارٍ استثنائيٍّ خاصٍّ من أجنحة المتحف الدولي للسيرة النبوية، يركِّز على إظهار الجهود العظيمة والإنجازات الكبيرة للمملكة العربية السعودية في خدمة ورعاية الحرمين الشريفين وقاصديهما، وخدمة القرآن الكريم والسنة الشريفة، من خلال مادةٍ علميةٍ وتاريخيةٍ توثيقيةٍ، سيتم عرضها بأحدث الوسائل وأكثرها إبداعًا.

وستتم إقامة هذا الإصدار الاستثنائي للمتحف الدولي للسيرة النبوية، في مقرِّ معارض الغرفة التجارية بمكة المكرمة، بالتعاون مع الهيئة الملكية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة ،وسيجد زائره نفسَه في جولةٍ عبر عالمٍ من الجهودِ الكبيرةِ والإنجازاتِ الجليلةِ للمملكة العربية السعودية، تحكي قصةَ ريادتها وتفوقها وتألقها في خدمة القرآن الكريم والسنة الشريفة، ورعاية الحرمين الشريفين، وخدمة الإسلام والمسلمين، بل وخدمةِ الإنسانيةِ جمعاء، بدءًا من عهد المؤسس جلالة الملك عبدالعزيز طيّبَ الله ثراه، وحتى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظها الله-، كما سيأخذ الجناحُ الزوارَ خلال هذه المناسبة العزيزة، في رحلةٍ إيمانيةٍ نبويةٍ حضاريةٍ، كانت أرض المملكة العربية السعودية؛ أرض الحرمين الشريفين، ملتقىً مباركاً لأحداثها العظيمة.

كما سيشهد هذا الإصدار الخاص، تدشين النسخة الأولى التي يتم عرضها لأول مرةٍ من المعرض الافتراضي الإبداعي التوثيقي التأصيلي للحجرة النبوية الشريفة وتاريخها، والمسجد النبويِّ الشريف وعمارته عبر التاريخ، وصولًا إلى العهد السعودي الزاهر، إلى جانب قسمٍ عن مكة المكرمة وفضائلها، والمسجد الحرام وعمارته عبر التاريخ إلى هذا العهد السعودي المبارك، حيث تميَّز بأعظم فنون الإعمار وأجمل مظاهر العناية والرعاية.