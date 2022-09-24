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انطلاق فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية بديفيليه في شارع محمد على

السبت، 24 سبتمبر 2022 06:22 م
انطلاق فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية بديفيليه في شارع محمد على
الإسماعيلية- صبرى غانم

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انطلقت اليوم السبت أولى فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته الثانية والعشرين، بإقامة طابور عرض "الديفيليه" للفرق المشاركة في المهرجان لهذا العام، وانطلق طابور العرض بداية من متحف آثار الإسماعيلية، مرورًا بشارع محمد علي، وصولًا لديوان عام محافظة الإسماعيلية القديم، وذلك بحضور اللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد واللواء هنرى إبراهيم مساعد المحافظ  ورئيس الشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة بمحافظةالإسماعيلية.

وذلك بمشاركة 3 فرق عربية وأجنبية وهم فلسطين، السودان، الهند، و10 فرق مصرية وهى الإسماعيلية، الإسكندرية، بورسعيد، الشرقية، العريش، مطروح، ملوى، سوهاج، أسوان، الإسماعيلية (الشباب و الرياضة)، على أن يقام حفل افتتاح المهرجان في تمام الساعة الثامنة مساء غد الأحد 25 سبتمبر، بقصر ثقافة الإسماعيلية.

وتقام عروض الفرق يوميًا في تمام الثامنة مساءً من الاثنين القادم 26 سبتمبر، وحتى الخميس 29 سبتمبر، على مسارح حديقة الشيخ زايد بحي ثالث مدينة الإسماعيلية، ونادي الفيروز، ونادي الدنفاه، نادي الأسرة، مركز و مدينة فايد، مركز و مدينة القنطرة غرب، مركز و مدينة التل الكبير.

ويختتم المهرجان الجمعة 30 سبتمبر بقصر ثقافة الإسماعيلية في تمام الثامنة مساءً.

احد-العروض

احد-العروض

 

الديفيليه
الديفيليه

 

 

الطبول
الطبول

 

 

العروض
العروض

 

 

جانب-من-الديفيليه
جانب-من-الديفيليه

 

 

جانب-من-العروض
جانب-من-العروض

 

 

ديفيليه-المهرجان
ديفيليه-المهرجان

 

 

عروض-المهرجان
عروض-المهرجان

 

 

فرقة-السودان
فرقة-السودان

 

 

فرقة-مصر
فرقة-مصر

 

 

فعاليات-المهرجان
فعاليات-المهرجان

 

 

محافظة-الاسماعيلية
محافظة-الاسماعيلية

 


الإسماعيلية

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محافظة الاسماعيلية

مبنى محافظة الإسماعيلية

قصر ثقافة الإسماعيلية

فرقة فلسطين

فرقة السودان

فرقة الهند



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