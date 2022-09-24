انطلاق فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولى للفنون الشعبية الـ22.. غدا

الإسماعيلية- صبرى غانم

أعلنت محافظة الإسماعيلية، عن انطلاق حفل افتتاح مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية الـ22 في تمام الساعة الثامنة مساء غد الأحد 25 سبتمبر، بقصر ثقافة الإسماعيلية، ومن المقرر أن يحضر حفل الافتتاح اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية وقيادات وزارة الثقافة والقيادات التنفيذية بمحافظة الاسماعيلية.

وتقام عروض الفرق يوميًا في تمام الثامنة مساءً، من الاثنين القادم 26 سبتمبر، وحتى الخميس 29 سبتمبر، على مسارح حديقة الشيخ زايد بحي ثالث مدينة الإسماعيلية، ونادي الفيروز، ونادي الدنفاه، نادي الأسرة، مركز ومدينة فايد، مركز ومدينة القنطرة غرب، مركز ومدينة التل الكبير.

وانطلقت اليوم السبت أولى فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته الثانية والعشرين، بإقامة طابور عرض "الديفيليه" للفِرق المشاركة في المهرجان لهذا العام، وانطلق طابور العرض بداية من متحف آثار الإسماعيلية، مرورًا بشارع محمد علي، وصولًا لديوان عام محافظة الإسماعيلية القديم وذلك بحضور اللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد واللواء هنرى إبراهيم مساعد المحافظ ورئيس الشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة بمحافظة الإسماعيلية.

وذلك بمشاركة 3 فِرق عربية وأجنبية وهم فلسطين، السودان، الهند، و10 فرق مصرية وهم الإسماعيلية، الإسكندرية، بورسعيد، الشرقية، العريش، مطروح، ملوى، سوهاج، أسوان، الإسماعيلية (الشباب و الرياضة).

ويختتم المهرجان الجمعة 30 سبتمبر بقصر ثقافة الإسماعيلية في تمام الثامنة مساءً.