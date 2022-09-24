انطلاق ديفيليه مهرجان الإسماعيلية الدولى الـ22 للفنون الشعبية اليوم

الإسماعيلية- صبرى غانم

أعلن اللواء شريف فهمي، بشارة محافظ الإسماعيلية، انطلاق ديفيليه الدورة الـ22 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، اليوم السبت فى الخامسة مساء اليوم من أمام مبنى محافظة الإسماعيلية القديمة بشارع محمد على، كما سيقام غدا الأحد افتتاح المهرجان بحضور نيفين يوسف وزيرة الثقافة.

ويقام المهرجان خلال الفترة من 25 وحتى 30 من شهر سبتمبر الجاري، وذلك بمشاركة عدد من فرق الفنون الشعبية المحلية والعربية والأجنبية.

وتشارك كل من فرق الفنون الشعبية لدول الهند، الكاميرون وفلسطين، والأردن، والجزائر، والسودان بالإضافة إلى مشاركة كل من فرق العريش، وقيثارة، والإسماعيلية للفنون الشعبية، وفرقة الشرقية للفنون الشعبية، وأسوان، وفرقة الشباب والرياضة، والحرية وملوى وسوهاج وغيرها من الفرق المحلية.

ووجَّه اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، بمشاركة فريق من ذوي الهمم بحفل افتتاح مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية.

وكانت محافظة الإسماعيلية قد أطلقت البوستر الرسمي لمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية.

وتمت مناقشة آخر الاستعدادات للمهرجان المقرر عقده في الفترة من 25 وحتى 30 سبتمبر الجاري وتحديد أماكن العروض، إقامة الفِرق، وتجهيزات حفل الافتتاح والختام.

ويُقام حفلا الافتتاح والختام بقصر ثقافة الإسماعيلية، وتضمنت أماكن العروض داخل المدينة مسارح (حديقة الشيخ زايد المسرح الصيفي لقصر الثقافة – نادي الدنڤاة – نادي الفيروز)، بالإضافة إلى ثلاث مسارح خارجية بفايد والتل الكبير والقنطرة غرب.

ومن المقرر أن تستضيف محافظة الإسماعيلية المهرجان الدولي للفنون الشعبية في نسخته الثانية والعشرين خلال الفترة من 25 – 30 سبتمبر الجاري، ويشارك فيه عدد من الفرق الأجنبية والمصرية المتميزة.