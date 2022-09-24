اليوم السابع
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انخفاض سعر برميل النفط الكويتى ليسجل 96.84 دولار

السبت، 24 سبتمبر 2022 08:43 م
انخفاض سعر برميل النفط الكويتى ليسجل 96.84 دولار نفط ارشيف
كتبت - مروة الغول

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انخفض سعر برميل النفط الكويتي2.19 دولار ليبلغ 96.84 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الجمعة مقابل 99.03دولار للبرميل في تداولات اليوم السابق، وذلك وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
 
وفى الأسواق العالمية، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 4.31 دولار لتبلغ 86.15 دولارا للبرميل، فى حين انخفص خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 4.75 دولار ، ليبلغ 78.74 دولارا للبرميل، وذلك وفقا لوكالة الأنباء الكويتية.
 
ورجحت صحيفة "كلاين تسايتونجمن" النمساوية ارتفاع فواتير التدفئة في البلاد هذا العام بمعدل 50 بالمئة، في ظل أزمة الطاقة على خلفية العقوبات ضد روسيا.
 
 
وأضافت الصحيفة، أن كلفة التدفئة في فيينا اعتبارا من الخريف ستتضاعف، وفي ولاية ستيريا الاتحادية ستسجل ارتفاعا بنسبة 65 بالمئة لـ100 ألف أسرة، مشيرة أن قيمة الفاتورة ستزداد بنسبة 20 إلى 40 بالمئة قياسا بالعام الماضي في ولاية كارينثيا الفيدرالية.
 
 

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برنت

خام تكساس

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