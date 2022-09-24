انتهاء التصويت في انتخابات المجالس المحلية ومجلس الشيوخ بالتشيك

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أغلقت مراكز الاقتراع أبوابها، اليوم السبت، أمام الناخبين بعد انتهاء التصويت في انتخابات المجالس المحلية وانتخابات اختيار ثلث أعضاء مجلس الشيوخ بالتشيك.

وذكر راديو (براغ الدولي) أن التصويت انتهي في تمام الساعة الثانية بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي للبلاد، مضيفا أنه من المتوقع أن تظهر النتائج الأولية في وقت مبكر من مساء اليوم، على أن تظهر النتيجة النهائية صباح يوم غد الأحد.

وتقدر نسبة المشاركة في التصويت، الذي استمر على مدار يومين، بنسبة تتراوح بين 30-40%.. ويتنافس إجمالي 178 مرشحا على شغل 27 مقعدا في مجلس الشيوخ، بينما يتسابق ما يقرب من 200 ألف مرشح للفوز بـ60 ألف مقعد في المجالس المحلية.

ومن المقرر أن تعقد جولة ثانية للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ خلال عطلة نهاية الأسبوع المقبل، للمتنافسين الذين لم يتمكنوا من الفوز بنسبة 50% من الأصوات.