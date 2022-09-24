اليوم.. فصل التيار الكهربائى عن بعض مناطق وأحياء مدينة بنى سويف للصيانة

بنى سويف هانى فتحى

أعلن قطاع كهرباء بنى سويف، أنه من المقرر فصل التيار عن عدد من المغذيات العمومية بمدينة بنى سويف، اليوم السبت، لإجراء أعمال الصيانة الدورية ببعض المغذيات، مما يترتب عليه فصل الخدمة عن عدد من المناطق والأحياء التى تعتمد على تلك المغذيات

ووفقا لبيان القطاع فإنه من المقرر فصل التيار السبت المقبل عن المناطق التالية:" السنترال، الصالون الأخضر، الضرائب، جزء من شارع الخضار من الرياضى مجلس المدينة، منطقة السيدة حورية من أحمد عرابى، مركز غسيل الكلى بمستشفى التأمين، النيابة الإدارية، معمل البرج، الجيار، جزء من مقبل بجوار الجمعية بميدان مولد النبى، التأمين الصحى كنيسة المطرانية، جزء من شارع إسلام مرفق الإسعاف مستشفى الزهراء، الشرطة العسكرية خلف محطة الشرطة العسكرية".

وأيضاً مناطق مساكن ضباط الشرطة بداية ترعة البوصة من الجيار، جزء من حى بنى سويف الجديدة، شارع السنباطى وشارع حمد، مصنع الحلاوة بشارع الدهشورى، منطقة شارع الدهشورى، جزء من ميدان حارث، شارع الجبالى من ميدان حارث ـشارع عظيم الدولة من حى الغمراوى بداية من شارع البركة من ميدان حارث، بنك مصر الإسلامى، جزء من منطقة ميدان مولد النبى منطقة المنتزة من شارع إسلام بالجزيرة من المصلية حتى الشرقاوى، منطقة مقبل بجوار الجمعية من مقبل الجديد وكنيسة الأروام.

فيما تقرر فصل التيار الكهربائى يوم الأربعاء عن : شارع العجمى من شارع عبد السلام عارف، ويوم الخميس عن حى بنى سويف الجديدة وبنى عطية، وذلك اعتباراً من الساعة 7 صباحاً حتى 9 صباحاً على مدار الأيام الثلاثة المذكورة.

ويتقدم قطاع الكهرباء باعتذاره عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، ويناشد المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التى تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.