اليوم السابع: مصر جاهزة لاستضافة البطولات العالمية فى مختلف الألعاب الرياضية

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: الرئيس السيسى يلتقى رئيس اللجنة الأولمبية الدولية.. ويؤكد: مصر جاهزة لاستضافة كبرى البطولات العالمية فى مختلف الألعاب الرياضية.. «التعليم»: الدراسة فى موعدها الأسبوع المقبل

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الرئيس السيسى يلتقى رئيس اللجنة الأولمبية الدولية.. ويؤكد: مصر جاهزة لاستضافة كبرى البطولات العالمية فى مختلف الألعاب الرياضية

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