"المستقبل الأخضر" فى ختام معسكر تحدى الشباب الثالث بكفر الشيخ بمشاركة 50 شابا

كفر الشيخ- محمد سليمان

اختتمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، اليوم، المعسكر التدريبي الثالث ضمن مبادرة تحدي الشباب النسخة الثالثة بقاعة إعداد القادة، تحت عنوان "المستقبل الأخضر"، وفى ختام ورش العمل التدريبية تم اختيار عدد من المشروعات التنموية الخضراء لمواجهة تغير المناخ وأسبابه وآثاره، والطرق المحتملة لمواجهة الآثار الضارة للتغيرات المناخية وخطورتها على استكمال خطة التنمية.

واستهدف معسكر التدريب، مشاركة الشباب في تناول قضايا المناخ، ومناقشة أفكار المشروعات الخضراء، النافعة للمجتمع، معسكر تحدى الشباب تنظمه مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، بالتعاون مع منظمة اليونيسف بمشاركة 200 شاب وفتاة.

من جانبه أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب بكفرالشيخ، أن المبادرة تأتى فى إطار الجهود التى تقوم بها الدولة لتدريب وتأهيل الشباب وتمكينهم من المشاركة الفعالة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، بتوجيهات منال جمال الدين رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، وجيهان رشوان، مدير إدارة التدريب والمشروعات.

تستهدف معسكرات تحدي الشباب بنسخته الثالثة" المستقبل الاخضر "المرحلة العمرية من 16-24 سنة لتجمع العقول الشابة المشرقة لمواجهة بعض أكبر التحديات التي تواجه جيلهم بهدف إلهام الشباب بأفكار مبتكرة، تحدى الشباب، يأتى تزامنا مع الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول العالمية في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ والتي تستضيفها مصر نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ والتى تسعى الدولة جاهدة بجميع مؤسساتها الى تحسين المناخ المصري والاعتماد على الطاقة النظيفة.

وأعدت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، خطة تدريبية لتنفيذ المعسكرات التدريبية، بإشراف عبد المنعم الكناني وكيل المديرية للشباب، تدريب شريف السواق، وحسن الدسوقي، منسق عام المبادرة بالمحافظة.



المشاركون والمشاركات في التدريبات



تدريب الشباب والفتيات خلال معسكر لشباب كفر الشيخ



ختام معسكر تحدى الشباب الثالث بكفرالشيخ بمشاركة 50شابا وفتاة