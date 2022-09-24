اليوم السابع
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المرور تحرر 22 ألف مخالفة تجاوز للسرعة خلال 24 ساعة

السبت، 24 سبتمبر 2022 11:55 ص
المرور تحرر 22 ألف مخالفة تجاوز للسرعة خلال 24 ساعة المرور- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 91328 مخالفة مرورية متنوعة .. من بينها 22332 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
 
ونجحت الجهود في ضبط 2025 مخالفة السير بدون تراخيص و11 دراجة نارية مخالفة و7 مخالفات موقف عشوائى و7 مخالفات شروط التراخيص.
 
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.
 
 

المرو

مخالفات المرور

وزارة الداخليه

اخبار الحوادث



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