اليوم السابع
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"الكهرباء": مسجد "أرض اللواء" به عداد مسبوق الدفع وليس مغلقا

السبت، 24 سبتمبر 2022 11:20 م
"الكهرباء": مسجد "أرض اللواء" به عداد مسبوق الدفع وليس مغلقا عداد مسبق الدفع
كتبت رحمة رمضان

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كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن غلق مسجد أرض اللواء غير صحيح ولم يتم فصل التيار الكهربائي عنه كما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي، كاشفا أن وزارة الكهرباء وشركاتها التابعة ليس لهم أى سلطة على المساجد لتغلقها.
 
وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المسجد صاحب اللافتة التى انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بأنه تم إغلاقه بسبب مديونية الكهرباء، يوجد به عداد مسبوق الدفع، موضحا أن العدادات مسبوقة الدفع تتميز بأن استمرار التيار الكهربائي من عدمه يعتمد على المشترك نفسه من خلال شحن رصيد بالعداد.
 
وأشار المصدر إلى أن وزارة الكهرباء تقوم بالتنسيق مع وزارة الأوقاف لتحويل العدادات التقليدية لأخرى مسبوقة الدفع بالمساجد التابعة لها و كذلك أجهزة المحليات ، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تحويل 128 ألفا 864 عدادا تقليديا بآخر مسبوق الدفع بالمساجد وجار الانتهاء من 5474 مسجد المتبقين.

الكهرباء

ارض اللواء

مسجد ارض اللواء

العدادات مسبوقة الدفع



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