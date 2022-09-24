الكهرباء: استثمارات الطاقة المتجددة تقارب 3,5 مليار دولار لإنتاج 3570 ميجاوات

كتبت رحمة رمضان

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مصر تسعى لتكون ممر لعبور الطاقة النظيفة التى تتمتع بها القارة الأفريقية، وتحرص مصر على دعم جهود الدول الأفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة ، موضحا أن هناك خطة لتوطين الصناعة المحلية الخاصة بمهمات محطات الطاقة المتجددة سواء الشمسية أو الرياح و ذلك لخفض التكلفة و تشجيع المستثمرين على التوسع فى استثمارتهم على أرض مصر مع تقديم كافة التسهيلات لهم.

وقال شاكر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن استثمارات قطاع الطاقة المتجددة في مصر تنمو بشكل متسارع ،حيث شهدت قدرات المشروعات قيد التطوير ارتفاعًا ملحوظًا بلغت 3570 ميجاوات، باستثمارات أجنبية مباشرة تقارب 3,5 مليار دولار، أي ضعف نظيرتها عام 2020 و منها 78% لمشروعات طاقة الرياح بمنطقة خليج السويس على ساحل البحر الأحمر ذات سرعات الرياح العالية، و22% للطاقة الشمسية.

وشدد الوزير، أن الفترة الماضية شهدت استيراد العديد من مهمات الطاقة المتجددة، وبخاصة مستلزمات محطة طاقة الرياح بخليج السويس والخلايا الشمسية، حيث تم استيراد عدد 9246 من البطاريات وعدد 5843 من مغيرات التيار، مما يشير إلى الدور المتنامي لهذه المشروعات في تلبية جانب من الطلب على الطاقة الكهربائية.