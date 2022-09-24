القبض على متهم بتزوير المحررات الرسمية في عين شمس

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، من ضبط (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس في القاهرة)، وبحوزته (7 أختام مقلدة لعدة جهات حكومية– مجموعة من المحررات المزيلة بخاتم شعار الجمهورية منسوب صدورها لعدة جهات حكومية – مبلغ مالى).

بمواجهته أمام اللواء محمد عبد الله مدير المباحث، واللواء علاء بشندي رئيس مباحث المديرية، اعترف بحيازته للمحررات المضبوطة، وقيامه باصطناعها واستخدام الأختام فى عمليات التزوير، والمبلغ المالى من متحصلات أعمال التزوير فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.