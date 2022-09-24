القبض على عاطل متهم بقتل شخص فى المرج

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث في القاهرة، من القبض على عاطل، وراء قتل شخص بمنطقة المرج، بعد التعدى عليه بسلاح أبيض، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد بوقوع مشاجرة بمنطقة المرج، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين وفاة شخص يعمل كوافير على يد عاطل، ويجرى رجال المباحث تحرياتهم لمعرفة الأسباب الحقيقة وراء قتل المجنى عليه فيما تم انتداب المعمل الجنائى لتشريح الجثمان و تم القبض على المتهم وحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.