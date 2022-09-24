القبض على عاطل بحوزته 3 بنادق ومخدرات وذخيرة فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

نجحت وحدة مباحث مركز شرطة الإسماعيلية فى القبض على عاطل بحوزته 3 بنادق آلية وكمية من الذخيرة والمخدرات بمنطقة أبوبلح دائرة المركز.

تلقى اللواء محمود عاشور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالرحيم، مدير المباحث الجنائية بالإسماعيلية يفيد بورود معلومات للمقدم محمد جمال، رئيس مباحث مركز الإسماعيلية مفادها قيام أحد الأشخاص بالاتجار فى المواد المخدرة متخذًا من منطقة أبوبلح دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

على الفور تم إعداد عدة اكمنة ثابته ومتحركة لضبط المتهم المتحرى عنه، وتمكن المقدم محمد جمال، رئيس مباحث مركز الإسماعيلية ومعاونه النقيب محمود طارق معاون المباحث من ضبط المتهم "ماضى.س.س" 29 سنة، وبحوزته 3 بنادق آليه و6 خزن و98 طلقة وكمية من مخدر البانجو وزنت حوالى 2 كيلو جرام ومبلغ مالى و2 تليفون محمول.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.