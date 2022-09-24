العام الدراسى الجديد.. "التعليم" تعلن ضوابط تطبيق اليوم الرياضى فى المدارس

كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ضوابط تطبيق اليوم الرياضى فى المدارس مع انطلاق العام الدراسى الجديد، وهى كالتالى:

- المرحلة الأولى بداية شهر أكتوبر 2022 نسبة 25% من مدارس الإدارة التعليمية.

- المرحلة الثانية بداية شهر ديسمبر 2022 بنسبة 25% من مدارس الإدارة التعليمية.

- المرحلة الثالثة بداية الفصل الدراسي الثاني 25% من مدارس الإدارة التعليمية.

- المرحلة الرابعة بداية شهر أبريل 2023 بنسبة 25% من اجمالي مدارس الإدارة التعليمية.

وأكدت على مراعاة التوزيع الجغرافى عند اختيار النسب ويتم اختيار المدارس لتكون ممثلة في جميع مناطق الإدارة وتحديد يوم كامل لممارسة الأنشطة لكل صف دراسى على حدة ودون التأثير على خطة توزيع المنهج.

ويبدأ العام الدراسي الجديد السبت 1 أكتوبر ويستمر حتي يوم الخميس 6 يونيو 2023، لجميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات.

- ينطلق العام الدراسى الجديد لطلاب المدارس الدولية 18 سبتمبر 2022.

- مدة العام الدراسى الجديد تصل لقرابة 35 أسبوع دراسى.

- بدء الفصل الدراسي الأول 1 أكتوبر 2022 إلي الخميس 26 يناير 2023.

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد 14 يناير 2023.

- بدء الفصل الدراسي الثاني السبت 11 فبراير 2023 إلي الخميس 8 يونيو.

- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 3 يونيو 2023.

- بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت 8 يوليو 2023.

- بدء امتحانات الثانوية العامة السبت 10 يونيو 2023.

- مده أيام الفصل الدراسي الأول 98 يوماً بعد حذف أيام الجمعة والإجازة الرسمية .

- مدة أيام الفصل الدراسي الثاني 96 يوما بعد حذف أيام الجمعة والإجازة الرسمية.

- أيام الدراسة الفعلية 194 يوم بما يعادل 35 أسبوعا.

- تعتبر فترة الامتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونياً.

- مدة إجازة نصف العام أسبوعين تبدأ من السبت الموافق 28 يناير 2023 وتنتهي الخميس 9 فبراير، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهم.

- المواعيد تشمل جميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات.