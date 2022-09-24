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"السكة الحديد" تتيح اشتراكات مخفضة على قطارات تحيا مصر لطلاب المدارس والجامعات

السبت، 24 سبتمبر 2022 12:00 ص
"السكة الحديد" تتيح اشتراكات مخفضة على قطارات تحيا مصر لطلاب المدارس والجامعات قطار - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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تبدأ هيئة السكة الحديد السبت القادم، اتاحة استخراج اشتراكات مخفضة بأسعار رمزية على القطارات ( تحيا مصر ) بمختلف الخطوط لطلاب المدارس والمعاهد والجامعات.

وفى النقاط التالية نوضح الأوراق المطلوبة لاستخراج اشتراكات الطلبة والطالبات بمختلف المراحل التعليمية بقطارات تحيا مصر بالسكة الحديد. 

1- التوجه الى مكاتب الإشتراكات المنتشرة بالمحطات المركزية على مستوى الجمهورية

2- شراء استمارة طلب اشتراك وقيمتها 5 جنيهات من خلال شبابيك التذاكر بالمحطات .

3- عدد 2 صورة شخصية وصورة من بطاقة الرقم القومي.

4- ملئ الاستمارة واعتمادها من المدرسة أو المعهد أو الجامعة التابع لها بخاتم شعار الجمهورية.

5- يتم السماح للطلبة حاملى اشتراكات الدرجة الثالثة العادية (تحيا مصر) بالسفر على قطارات التهوية الديناميكية مع دفع فرق الأجرة بشباك التذاكر.

6- فى حالة ركوب حامل اشتراك الدرجة الثالثة العادية ( تحيا مصر) بدون حجز فرق درجة السفر بقطارات التهوية الديناميكية يحصل منه قيمة التذكرة بالكامل بالاضافة إلى الغرامة المقررة .

 


اشتراكات السكة الحديد

اشتراكات القطار

اشتراكات القطارات

القطارات

قطارات السكة الحديد

اوراق اشتراك القطار



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