"السكة الحديد" تتيح اشتراكات مخفضة على قطارات تحيا مصر لطلاب المدارس والجامعات

كتب سيد الخلفاوى

تبدأ هيئة السكة الحديد السبت القادم، اتاحة استخراج اشتراكات مخفضة بأسعار رمزية على القطارات ( تحيا مصر ) بمختلف الخطوط لطلاب المدارس والمعاهد والجامعات.

وفى النقاط التالية نوضح الأوراق المطلوبة لاستخراج اشتراكات الطلبة والطالبات بمختلف المراحل التعليمية بقطارات تحيا مصر بالسكة الحديد.

1- التوجه الى مكاتب الإشتراكات المنتشرة بالمحطات المركزية على مستوى الجمهورية

2- شراء استمارة طلب اشتراك وقيمتها 5 جنيهات من خلال شبابيك التذاكر بالمحطات .

3- عدد 2 صورة شخصية وصورة من بطاقة الرقم القومي.

4- ملئ الاستمارة واعتمادها من المدرسة أو المعهد أو الجامعة التابع لها بخاتم شعار الجمهورية.

5- يتم السماح للطلبة حاملى اشتراكات الدرجة الثالثة العادية (تحيا مصر) بالسفر على قطارات التهوية الديناميكية مع دفع فرق الأجرة بشباك التذاكر.

6- فى حالة ركوب حامل اشتراك الدرجة الثالثة العادية ( تحيا مصر) بدون حجز فرق درجة السفر بقطارات التهوية الديناميكية يحصل منه قيمة التذكرة بالكامل بالاضافة إلى الغرامة المقررة .