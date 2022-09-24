السجن 3 سنوات وغرامة 10 آلاف لسائق تعاطى مخدرات أثناء القيادة بالإسكندرية

الإسكندرية - فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد المنعم الشناوي رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار شريف أحمد فؤاد، والمستشار عبد الحميد هندي بالسجن 3 سنوات، وغرامة 10 آلاف جنيه للمتهم "ي.ك.ع" لاتهامه بتعاطي المخدرات أثناء القيادة.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 7577 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة باب شرقي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط إدارة مباحث المرور، بضبط المتهم تحت تأثير المخدر أثناء القيادة بدائرة القسم.

وتبين من التحقيقات، أنه أثناء قيام ضباط المرور بحملة مرورية، استوقفت السيارة قيادة المتهم " ي.ك.ع" سائق لفحص رخص القيادة والتسيير للسيارة ، وبمناقشته تبين تلعثمه في الكلام بما يتحقق معه وقوعه تحت تأثير تعاطي المخدرات حال قيادته السيارة ، وبعرضة علي فني تحليل المخدرات المرافق للحملة لأخذ عينه، تبين إيجابية تعاطي المتهم لمادة الحشيش المخدر ، وتحرر محضر بالواقعة وبعرضها علي النيابة قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية ،التي أصدرت حكمها علي المتهم.