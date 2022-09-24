اليوم السابع
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السبت، 24 سبتمبر 2022 01:16 م
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السجن 3 سنوات لـ 8 متهمين بسرقة أغطية البلاعات فى سوهاج

السبت، 24 سبتمبر 2022 01:00 م
السجن 3 سنوات لـ 8 متهمين بسرقة أغطية البلاعات فى سوهاج حبس - أرشيفية
سوهاج - عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير بمعاقبة 8 متهمين بالسجن 3 سنوات لاتهامهم بالسرقة بالإكراه بدائرة مركز البلينا.
 
تعود أحداث القضية إلى عام 2021 ، بدائرة مركز البلينا عندما وجهت النيابة العامة للمتهمين (م.خ) و(ا.ع)و (ه.ك) و(ف.ع)و(م.ر) و.(ك.ع) و(م.ف)و(ع.ا) تهمة تكوين تشكيل عصابي لسرقة أغطية البلاغات بدائرة المركز بالإكراه على ، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
 
 
 

 


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جنايات سوهاج

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