السجن 3 سنوات لـ 8 متهمين بسرقة أغطية البلاعات فى سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير بمعاقبة 8 متهمين بالسجن 3 سنوات لاتهامهم بالسرقة بالإكراه بدائرة مركز البلينا.
تعود أحداث القضية إلى عام 2021 ، بدائرة مركز البلينا عندما وجهت النيابة العامة للمتهمين (م.خ) و(ا.ع)و (ه.ك) و(ف.ع)و(م.ر) و.(ك.ع) و(م.ف)و(ع.ا) تهمة تكوين تشكيل عصابي لسرقة أغطية البلاغات بدائرة المركز بالإكراه على ، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
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