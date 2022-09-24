السجن 3 سنوات لـ 8 متهمين بسرقة أغطية البلاعات فى سوهاج

تعود أحداث القضية إلى عام 2021 ، بدائرة مركز البلينا عندما وجهت النيابة العامة للمتهمين (م.خ) و(ا.ع)و (ه.ك) و(ف.ع)و(م.ر) و.(ك.ع) و(م.ف)و(ع.ا) تهمة تكوين تشكيل عصابي لسرقة أغطية البلاغات بدائرة المركز بالإكراه على ، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير بمعاقبة 8 متهمين بالسجن 3 سنوات لاتهامهم بالسرقة بالإكراه بدائرة مركز البلينا.