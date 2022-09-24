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السجن 3 سنوات لـ 3 متهمين بالتعدى على شخص وإحراز سلاح نارى في سوهاج

السبت، 24 سبتمبر 2022 01:16 م
السجن 3 سنوات لـ 3 متهمين بالتعدى على شخص وإحراز سلاح نارى في سوهاج السجن - أرشيفية
سوهاج - عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت، برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير، بمعاقبة 3 متهمين بالسجن 3 سنوات، لاتهامهم بالتعدى على أحد الأشخاص وإحراز سلاح نارى بدون ترخيص بدائرة مركز المراغة.

تعود أحداث القضية إلى عام 2020 بدائرة مركز المراغة، عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا من المجنى عليه (ع.ح.ع)، بقيام المتهمين بمحاولة هتك عرضه تحت تهديد السلاح، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة أقوال المبلغ، وتم القبض على المتهمين (ا.م)  و(س.م) و(و.س)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، بالاشتراك مع آخرين وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

 


سوهاج

جنايات سوهاج

المراغة

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