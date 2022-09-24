اليوم السابع
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السبت، 24 سبتمبر 2022 02:53 م
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السجن المشدد 6 سنوات لـ3 متهمين بالاتجار فى المخدرات وإحراز سلاح بسوهاج

السبت، 24 سبتمبر 2022 02:10 م
السجن المشدد 6 سنوات لـ3 متهمين بالاتجار فى المخدرات وإحراز سلاح بسوهاج مجمع محاكم سوهاج
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت، بمعاقبة المتهم "ا.ع" عامل و(ا.ع)،  و(م.م) بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهم، لاتهامهم بإلاتجار فى المخدرات وإحراز سلاح ناري بدون ترخيص بدائرة مركز طما.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد عبد الحافظ وعضوية المستشارين محمد فتحى صادق وعماد الدين عزت بأمانة سر عبد المنصف ابراهيم وعاطف رمسيس.
 
وتعود أحداث الواقعة لعام 2022 بدائرة مركز طما، عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز طما عن قيام المتهمين بإلاتجار فى الهيروين وترويج بضاعتهم على عملائهم من الشباب والمتعاطين وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبحوزتهم كمية من الهيروين والحشيش كانت معدة للبيع وكذالك سلاح ناري بدون ترخيص  وبمواجهتهم اعترفوا بالواقعة، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها السابق.
 

 


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