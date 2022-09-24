اليوم السابع
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"الري" تتوقع عدم سقوط أمطار حتى الإثنين القادم

السبت، 24 سبتمبر 2022 01:26 م
"الري" تتوقع عدم سقوط أمطار حتى الإثنين القادم أمطار - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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تشير نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار في مركز التنبؤ بقطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى، وخرائط الأمطار على مصر حتى الجمعة، إلى أنه من المتوقع عدم سقوط أمطار حتى الإثنين، فيما تتعرض مناطق من السواحل الشمالية الغربية لسقوط أمطار خفيفة اليوم السبت تصل إلى 1مم.
 
ويستخدم مركز التنبؤ بالفيضان، تكنولوجيا الأقمار الصناعية، والنماذج العددية المتطورة، لمحاكاة السلوك الهيدرولوجى الطبيعى للنهر و التنبؤ بالأمطار والسيول، إلى جانب دراسة التغيرات المناخية وتأثيرها على مصر، ويساهم نظام الإنذار المبكر للسيول فى مواجهة مخاطر السيول والتقليل من آثارها.
 
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