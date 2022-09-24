الرئيسية أخبار عاجلة الرئيس السيسي يعقد جلسة مباحثات مع رئيس مجلس السيادة الانتقالى السودانى بالاتحادية السبت، 24 سبتمبر 2022 05:37 م الرئيس عبد الفتاح السيسى كتب محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بقصر الاتحادية جلسة مباحثات مع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالى السودانى. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. السيسي الرئيس السيسي عبذ الفتاح البرهان قصر الاتحادية عاجل الموضوعات المتعلقة الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس السيادة الانتقالى السودانى بمطار القاهرة السبت، 24 سبتمبر 2022 04:53 م الرئيس السيسي يبحث مع رئيس اللجنة الأولمبية الدولية استضافة مصر لكبرى الأحداث الرياضية العالمية.. ويؤكد الاستعداد لتوفير شتى سبل الدعم.."باخ" يشيد بدور مصر التاريخى كإحدى الدول الرائدة فى مختلف الرياضات السبت، 24 سبتمبر 2022 03:51 م الرئيس السيسى يبحث مع رئيس اللجنة الأولمبية الدولية استضافة مصر لكبرى الأحداث الرياضية العالمية السبت، 24 سبتمبر 2022 03:46 م الرئيس السيسى يستقبل "توماس باخ"رئيس اللجنة الأولمبية الدولية السبت، 24 سبتمبر 2022 03:44 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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