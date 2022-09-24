الرئيس السيسي يعقد جلسة مباحثات مع رئيس مجلس السيادة الانتقالى السودانى بالاتحادية

كتب محمد الجالى

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بقصر الاتحادية جلسة مباحثات مع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالى السودانى.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.