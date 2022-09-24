الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس السيادة الانتقالى السودانى بمطار القاهرة

كتب محمد الجالى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمطار القاهرة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالى السودانى.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.