الرئيسية أخبار عاجلة الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس السيادة الانتقالى السودانى بمطار القاهرة السبت، 24 سبتمبر 2022 04:53 م الرئيس عبد الفتاح السيسى كتب محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمطار القاهرة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالى السودانى. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. السيسي الرئيس السيسي البرهان السودان عاجل اليوم السابع بلس الموضوعات المتعلقة الرئيس السيسي يبحث مع رئيس اللجنة الأولمبية الدولية استضافة مصر لكبرى الأحداث الرياضية العالمية.. ويؤكد الاستعداد لتوفير شتى سبل الدعم.."باخ" يشيد بدور مصر التاريخى كإحدى الدول الرائدة فى مختلف الرياضات السبت، 24 سبتمبر 2022 03:51 م الرئيس السيسى يبحث مع رئيس اللجنة الأولمبية الدولية استضافة مصر لكبرى الأحداث الرياضية العالمية السبت، 24 سبتمبر 2022 03:46 م الرئيس السيسى يستقبل "توماس باخ"رئيس اللجنة الأولمبية الدولية السبت، 24 سبتمبر 2022 03:44 م الرئاسة فى أسبوع.. الرئيس السيسي يدعو مجلسى النواب والشيوخ للانعقاد 1 و4 أكتوبر المقبل.. ويعزى الملك تشارلز الثالث فى وفاة "إليزابيث الثانية".. ويؤكد لوزراء الإعلام العرب: الهدم لم ولن يكون رسالة حضارية الجمعة، 23 سبتمبر 2022 01:32 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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