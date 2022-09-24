الرئيس السيسى يودع رئيس مجلس السيادة الانتقالى السودانى الفريق الأول عبدالفتاح البرهان

كتب: أحمد قنديل

ودع الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس مجلس السيادة الانتقالى السودانى الفريق الأول عبدالفتاح البرهان.

استعرضت فضائية "إكسترا نيوز"، نبأ يفيد بانتهاء زيارة رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق الأول عبدالفتاح البرهان، ووداع الرئيس السيسي له.

كان قد استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، فى قصر الاتحادية الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بزيارة أخيه الفريق أول البرهان إلى مصر، مشيداً بالعلاقات الأخوية المتينة والأزلية بين مصر والسودان، ومعرباً عن تطلع مصر لتعميقها وتعزيزها بما يساهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، لاسيما على المستوى الأمني والعسكري والاقتصادي والتجاري.

كما أكد الرئيس حرص مصر على تقديم كافة سبل الدعم لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في السودان الشقيق، وذلك انطلاقاً من دعم مصر الكامل للسودان في كل المجالات وعلى مختلف الأصعدة، وكذا الارتباط الوثيق للأمن القومي المصري والسوداني، والروابط التاريخية التي تجمع شعبي وادي النيل.