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الرئيس السيسى يستقبل "توماس باخ"رئيس اللجنة الأولمبية الدولية

السبت، 24 سبتمبر 2022 03:44 م
الرئيس السيسى يستقبل "توماس باخ"رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الرئيس السيسي - ارشيفيه
كتب محمد الجالى

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، السبت،  توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور مصطفى براف رئيس اللجان الأولمبية الوطنية الأفريقية، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، والمهندس هشام أبو حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.

وصرح السفير بسام راضى،  المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية،  بأن الرئيس رحب بزيارة رئيس اللجنة الأولمبية الدولية إلى مصر، مشيداً بالدور المهم للجنة في تعزيز الاهتمام بالرياضة على المستوى الدولي، ومشيراً إلى جهود مصر في تطوير وتحديث البنية التحتية الرياضية بكافة مرافقها على مستوى الجمهورية وتشييد مدينة مصر للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى ما تم من رفع كفاءة المطارات الدولية وشبكة النقل والمواصلات وتطوير الطرق والمحاور في القاهرة الكبرى ومحيطها من المدن المجاورة، وذلك لتيسير التنقل ما بين تلك المنشآت، مما يعظم من قدرات مصر فى البنية الاساسية الرياضية لصالح المواطنيين وكذلك لاستضافة كبرى البطولات العالمية في مختلف الألعاب على أعلى مستوى تنظيمياً وإدارياً ولوجستياً.

 


السيسي

الرئيس السيسي

الرياضة المصرية

اللجنة الاولمبية الدولية

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