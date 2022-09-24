الذهب الأبيض.. انطلاق موسم جنى القطن فى العامرية بالإسكندرية.. صور

الإسكندرية -فريق المحافظات

بدأ مزارعو القطن بزمام منطقة العامرية غرب محافظة الإسكندرية فى جنى المحصول، بنسبة تفتيح 50%، تحت رعاية المهندس طارق زكى محمد صالح وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، وتوجيهات المهندسة نجوان أحمد فوزى مدير الإدارة العامة للخدمات الزراعية والحيوانية، وتعليمات المهندس أيمن عبد الستار على مدير إدارة المكافحة، وسط فرحة المزارعين فى بدء جنى الذهب الأبيض.

وذلك فى حضور اللجنة المشكلة بكل من المهندس أيمن عبد الستار على، والمهندس صلاح شعبان العسال، والمهندس الامير عبد الحليم، وتم المرور على حقول القطن بزمام العامرية خلال الجنية الأولى لمحصول القطن، بنسبة تفتيح 50% خلال موسم قطن 2022حتى تاريخه.

وكلفت اللجنة، أن تستمر الزراعات المتأخرة فى مايو فى الرش الدورى لديدان اللوز، على أن يتم الجنى فى أكياس خيش ودوبارة قطنية، والابتعاد عن الأكياس والدوبارة البلاستيك.



أعمال جني القطن



الذهب الابيض يضئ ارض العامرية