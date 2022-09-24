اليوم السابع
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الحكومة تنفى الاقتراض من البنوك لاستكمال مشروعات العاصمة الإدارية..إنفوجراف

السبت، 24 سبتمبر 2022 03:00 م
الحكومة تنفى الاقتراض من البنوك لاستكمال مشروعات العاصمة الإدارية..إنفوجراف خليك واعى

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انتشرت شائعات تشير إلى الاقتراض من البنوك لاستكمال تنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.

لكن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء تواصل مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للاقتراض من البنوك لاستكمال تنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.

العاصمة الإدارية
العاصمة الإدارية

 

وشددت شركة العاصمة الإدارية الجديدة على أن تمويل كافة مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة يتم بشكل مستقل تماماً، من خلال الاعتماد على إيرادات الشركة من حصيلة بيع الأراضي للمطورين العقاريين إلى جانب الاستثمارات بالمشروع، حيث نجحت الشركة في إيجاد قيمة اقتصادية للأرض المقام عليها تلك المشروعات، ورفع قيمتها، ومن ثم توجيه إنفاقها لتمويل استكمال عمليات الإنشاء وسداد التزاماتها، دون الحاجة للحصول على أي قروض من البنوك.

وفي سياق متصل، تجاوزت معدلات الإنجاز في الحي الحكومي بالعاصمة 98%، وحي المال والأعمال، وكذلك منطقة الأعمال المركزية، والتي تضم 20 برجاً منها البرج الأيقوني، حيث تم تنفيذ الأعمال بها بنسبة 60%، إضافة إلى الانتهاء بنسبة 100% من تنفيذ المدينة الرياضية، فضلاً عن استمرار أعمال التنفيذ في مدينة الفنون والثقافة، والأوبرا الجديدة، ومدينة المعرفة، ومركز مصر الثقافي الإسلامي، ومستشفى العاصمة الإدارية الجديدة، إضافة إلى الحدائق المركزية، والمدينة الأولمبية، وكذلك الخدمات التعليمية ومدارس وجامعات العاصمة الإدارية.

 


خليك واعى

شائعات

العاصمة الإدارية الجديدة

الاقتراض من البنوك



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