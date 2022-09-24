"التوعية الصحية حول مرض الزهايمر".. ندوة فى نقابة المهندسين بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودى واللجنة الاجتماعية برئاسة المهندس كريم عزت، ندوة بعنوان "التوعية الصحية حول مرض الزهايمر" اليوم السبت، فى إطار التعاون مع المجلس الإقليمي والصحة النفسية لمرض الزهايمر وحاضر فى الندوة الدكتور أيمن عبد الشافى استشارى الطب النفسى ومدير عام الصحة النفسية للمجلس الإقليمي بالإسكندرية.

فى البداية رحب المهندس كريم عزت رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية، بالحضور والمشاركين فى الندوة وأكد أن اللجنة تناقش عدد كبير من الموضوعات التى تهم المهندسين وذويهم وتوفير متخصصين فيها لالقاء الندوات التثقيفية والعلمية بالاضافة الى سلسلة ندوات " الوعى" والتى تناقش موضوعات سلوكية ونفسية مختلفة وهى بناءً على طلب المهندسين لتحقيقها نجاح كبير بعد الندوة الأولى.

وتحدث الدكتور أيمن عبد الشافى استشارى الطب النفسى ومدير عام الصحة النفسية للمجلس الإقليمي بالإسكندرية ، عن مرض الزهايمر واسباب ظهوره والفئات الاكثر عرضه للمرض .

وقال إن السيدات أكثر عرضة عن الرجال للإصابة بمرض الزهايمر، بالإضافة إلى مرضى الضغط المرتفع ومرضى السكر والمصابين بالسمنه المفرطة.

وأوضح أن هناك عوامل وراثية تسبب الإصابة بمرض الزهايمر فى الأجيال، مشيرا إلى أن المواطنين فى عمر الثلاثينات يصابوا بالنسيان بسبب كثرة الأعباء وضغوطات الحياة وليس زهايمر .

كما أكد أن كافة الجهود الطبية والعلاج ما هو إلا تأخير لمضاعفات المرض، وطالب بضرورة الاهتمام بالغذاء وتناول الخضروات والأسماك مثل السردين والتونة والماكريل بالإضافة إلى الفواكه المليئة بفيتامين سى ، وممارسة الرياضة بإستمرار لسلامة الجسد والعقل .

وفى نهاية اللقاء أجاب على اسئلة المهندسين المشاركين فى الندوة.