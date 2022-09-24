اليوم السابع
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التموين توقع عقود أكبر مشروع قومى لإنشاء مستودعات استراتيجية.. الثلاثاء

السبت، 24 سبتمبر 2022 05:02 م
التموين توقع عقود أكبر مشروع قومى لإنشاء مستودعات استراتيجية.. الثلاثاء الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب ـ مدحت وهبة

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توقع وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة يوم الثلاثاء المقبل عقود أكبر مشروع قومي لإنشاء المرحلة الأولى من المستودعات الاستراتيجية في محافظات " الشرقية والسويس، والفيوم ، والأقصر"، وذلك بحضور الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، كما انه من المقرر حضور بعض  الوزراء ومحافظي المناطق ذات الشأن .

 

الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ  توجيهات رئيس الجمهورية بتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية  يكفى على مدار العام، على أن يتم  بعد ذلك الإعلان عن المرحلة الثانية لانشاء المستودعات الاستراتيجية في محافظات أخرى.


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