"التعليم" تكرم الطلاب الفائزين في مسابقتى "آدم حنين" و"قريتي" للرسم والنحت

فى إطار اهتمام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتعزيز القيم الإيجابية، والتركيز على المواهب الفنية، والاهتمام بالأجيال الناشئة من الشباب وتحفيزهم علي الاهتمام بالفن والمساهمة في خلق جيل من المبدعين، أقيمت فاعليات تكريم الطلاب الفائزين في مسابقة "آدم حنين" ومسابقه "قريتي" للرسم والنحت، تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وإشراف الدكتورة راندا شاهين رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام.

بحضور الدكتورة رباب عبد المحسن مدير عام تنمية مادة التربية الفنية، والأستاذة منى غويبة مدير مؤسسة "أدم حنين للفن التشكيلى"، والأستاذ ماجد عريان أمين صندوق المؤسسة وعضو مجلس الأمناء وموجهي المواد وأولياء أمور الطلاب الفائزين.

وفى كلمتها، عبرت الدكتورة رباب عبد المحسن عن سعادتها بحضور هذه الاحتفالية، مثنية على مجالات التعاون مع المؤسسة على مدار 6 سنوات فى رعاية الطلاب المبدعين والدعم للمسابقات الفنية، وأثنت على الأعمال المتميزة من الطلاب والتي جسدت القيم الحميدة بالمجتمع وتنمية الشعور بالوطنية والأفكار البناءة.

ونتج عن التصفيات النهائية فوز 40 طالب وطالبة من محافظات (القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والفيوم، والمنوفية، والشرقية وبني سويف، والمنيا، وبورسعيد، والغربية، والدقهلية والإسكندرية، والوادى الجديد، ودمياط، والبحيرة، والإسماعيلية، وشمال سيناء، وأسيوط)، وقد قدمت الدكتورة رباب عبد المحسن "ممثلة عن قيادات الوزارة" الجوائز للطلاب الفائزين.

وجاء ترتيب الطلاب الفائزين على النحو التالى: المرحلة الثانوية(نحت)، حيث فاز الطالب زياد أحمد النجار من محافظة المنوفية بالجائزة الأولي، والطالب أنس محمد مصطفى من محافظة بني سويف بالجائزة الثانية، والطالبة مريم إيهاب الفونس من محافظة الشرقية بالجائزة الثانية مكرر، والطالب صومائيل يوسف ناصف من محافظة المنيا بالجائزة الثالثة، والطالب شمس إبراهيم الجيزاوي من محافظة المنوفية بالجائزة الثالثة مكرر.

وفى مسابقة آدم حنين للرسم للمرحلة الابتدائية، فازت الطالبة فريدة مصطفي رفعت من محافظة القاهرة بالجائزة الأولى، والطالبة جودى عبد الرحمن سيف من محافظة القاهرة بالجائزة الأولي مكرر، والطالبة جني حسن محمد إمام من محافظة القاهرة بالجائزة الثانية، والطالبة ضحي عادل عفيفي من محافظة القاهرة بالجائزة الثانية مكرر، والطالبة لمار حماده حسين من محافظة الفيوم بالجائزة الثالثة، والطالبة فاطمه الزهراء محمد جمال من محافظة بورسعيد بالجائزة الثالثة مكرر.

أما الفائزين فى مسابقة الرسم من المرحلة الإعدادية فقد فازت الطالبة سعاد سعيد هندي من محافظة الجيزة بالجائزة الأولي، والطالبة جني خالد محمد من محافظة القاهرة بالجائزة الأولي مكرر، والطالب عبد الرحمن أحمد من محافظة الجيزة بالجائزة الثانية، والطالبة ياسمين السيد حسين من محافظة الإسكندرية بالجائزة الثانية مكرر، وحنين محمد فوزي من محافظة الغربية بالجائزه الثالثة، والطالبة تقي ناجي مرتضي من محافظة الفيوم بالجائزة الثالثة مكرر.

وفى المرحلة الثانوية، فازت الطالبة مونيكا عياد عدلي من محافظة القاهرة بالجائزة الأولي، والطالبة إسراء شريف شعبان من محافظة القاهرة بالجائزة الأولي مكرر، و الطالبة آيه أحمد سلامة من محافظة الجيزة بالجائزة الثانية، والطالبة سلمي محمود حسن من محافظة الجيزة بالجائزة الثانية مكرر، والطالبة ياسمين سعيد سعد من محافظة الإسكندرية بالجائزة الثالثة، والطالبة ساندرا ريمون موريس من محافظة القليوبية بالجائزة الثالثة مكرر.

كما كرمت الفائزين بمسابقة "قريتي"علي النحو التالي: في المرحله الابتدائية، فازت الطالبة رؤي محمود محمد من محافظة الوادي الجديد بالجائزة الأولي، وسلمي سمير الشربيني من محافظة دمياط بالجائزة الثانية، والطالب أحمد أشرف محمد من محافظة أسيوط بالجائزة الثانية مكرر، والطالبة جنة مراد عيد من محافظة دمياط بالجائزة الثالثة، والطالب عادل أسامة محمد من محافظة شمال سيناء بالجائزة الثالثة مكرر.

وفي المرحلة الإعدادية، فازت الطالبة روان أحمد فوزي من محافظة البحيرة بالجائزة الأولي، والطالبة حياه أحمد عبد الرحيم من محافظة الإسكندرية بالجائزة الأولي مكرر، والطالب فام عماد ملاك من محافظة بني سويف بالجائزة الثانية، والطالبة شهد مسعد سعيد من محافظة المنوفية بالجائزة الثانية مكرر، والطالبة هدير خالد أحمد من محافظة الإسماعيلية بالجائزة الثالثة، والطالبة مونيكا جورج وديع من محافظة القاهرة بالجائزة الثالثة مكرر.

وفي المرحلة الثانوية فازت الطالبة ماريهان عبد المسيح جبرة من محافظة الشرقية بالجائزة الأولى، والطالبة أمل محمد عثمان من محافظة دمياط بالجائزة الأولى مكرر، والطالبة هدي نادر نبيه من محافظة الدقهلية بالجائزة الثانية، والطالبة ضحي شعبان سيد من محافظة أسيوط بالجائزة الثانية مكرر، والطالب أحمد السيد غريب من محافظة الإسماعيلية بالجائزة الثالثة، والطالبة خلود محمد عبد العزيز من محافظة الجيزة بالجائزة الثالثة مكرر.