التحقيق في حيازة مدير مخزن 20 طن سلع غذائية بدون مستندات في الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف مدير مخزن سلع غذائية، تم ضبطه لحيازته 20 طنا من السلع بدون مستندات في الجيزة، بحيازته المضبوطات لبيعها بأسعار السوق السوداء، وتخزينها تمهيدا لبيعها وتحقيق مكاسب مادية طائلة.

واعترف المتهم بعدم الإعلان عن أسعار السلع التي يبيعها، للاستفادة من فرق الأسعار، وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، والتحفظ على المضبوطات تمهيدا لصدور قرار بشأنها، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين، بمديرية أمن الجيزة، تفيد حيازة مدير مخزن سلع غذائية لكمية من السلع بدون مستندات، بالمخالفة للقانون، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم ضبطه، وبحوزته (20٫85 طن "دقيق أبيض – سكر حر - مكرونة") بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.