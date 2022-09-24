التحفظ على 8 أطنان أرز شعير وغلال وذرة وتحرير 13 محضرا بنبروه في الدقهلية

الدقهلية فريق المحافظات

شنت مديرية التموين بمحافظة الدقهلية، حملة تفتيشية مكبرة، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، لإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى للمخالفين، وذلك في نطاق مركز نبروه بالدقهلية.

شارك في الحملة، على حسن مدير عام شؤن التجارة والرقابة، وعطية مصطفى رئيس قسم الرقابة التجارية بالمديرية، وشادية السعيد مأمور الضبط القضائي بالمديرية، وبالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك برئاسة احمد عبدالعزيز مدير الفرع بالدقهلية، وعضوية أحمد الدسوقى.

وأسفرت جهود الحملة عن تحرير 4 محاضر لمخالفة القرار 66 لسنة 2022 الخاص بتحديد أسعار الأرز "السايب" والمعبأ وتم التحفظ على طن أرز ابيض، وتحرير محضر لمخالفة القرار رقم 51 لسنة 2022 الخاص بتنظيم وتداول القمح المحلى لحصاد موسم 2022 وتم مصادرة كمية 5 طن قمح غلة، وتحرير محضر لمخالفة القرار 113 لسنة 1994 سلع بدون فواتير وتم التحفظ على 500 علبة سجاير، تحرير محضر لمخالفة القانون 181 لسنة 2018 الخاص بحماية المستهلك وكذلك القانون 281لسنة 1994 الخاص بالغش التجارى وذلك لعدم تدوين تاريخ الإنتاج على الشيكارة وتم التحفظ على 2طن ذرة مجروش وسط، وتحرير عدد 5 لمخالفة القانون 181 لسنة 2018 الخاص بحماية المستهلك لعدم الإعلان عن الاسعار وجارى إخطار الجهات المختصة للتحقيق.

وأكد السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، تحويل جميع المحاضر المحررة بتلك المخالفات للنيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات وإصدار القرارات القانونية اللازمة، مشددا على استمرار تواصل مديرية تموين الدقهلية حملاتها التموينية لضبط المخالفين.