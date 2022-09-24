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البرهان" يشيد بالدعم المصرى غير المحدود للحفاظ على سلامة واستقرار السودان

السبت، 24 سبتمبر 2022 05:49 م
البرهان" يشيد بالدعم المصرى غير المحدود للحفاظ على سلامة واستقرار السودان الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في قصر الاتحادية الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني.
 
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بزيارة أخيه الفريق أول البرهان إلى مصر، مشيداً بالعلاقات الأخوية المتينة والأزلية بين مصر والسودان، ومعرباً عن تطلع مصر لتعميقها وتعزيزها بما يساهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، لاسيما على المستوى الأمني والعسكري والاقتصادي والتجاري. 
 
وأعرب رئيس مجلس السيادة السوداني عن التقدير العميق الذي تكنه السودان لمصر على المستويين الرسمي والشعبي، واعتزازه بالروابط الممتدة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، والتقارب الشعبي والحكومي الراسخ بين مصر والسودان، مشيداً بالدعم المصري غير المحدود من خلال مختلف المحافل للحفاظ على سلامة واستقرار السودان.

السيسي

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