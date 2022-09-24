الإنقاذ النهري ينتشل جثمان شاب لقي مصرعه غرقا في رأس البر

دمياط - فريق المحافظات

تمكن رجال الإنقاذ النهرى بدمياط، من انتشال جثمان شاب لقى مصرعه غرقا بأحد شواطئ مدينة رأس البر، وكانت قوات الأمن قد تلقت بلاغا أفاد مصرع شاب يدعى "ى و" مقيم بقرية شط جريبة التابعة لمركز دمياط، وذلك أثناء قيامه بالنزول لأحد شواطئ مدينة رأس البر.

وعلى الفور تحركت قوة أمنية برفقة رجال الإنقاذ النهرى، ورجال الإسعاف لموقع البلاغ، واستمرت عمليات البحث عن الجثمان حتى تمكن رجال الإنقاذ النهرى من انتشاله.

وحررت قوات الأمن المحضر اللازم للواقعة، فيما تم إيداع الجثمان بمستشفى دمياط التخصصى تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها واستخراج تصريح الدفن.

وكان مجلس مدينة رأس البر قد أعلن رسميا انتهاء فصل الصيف بنهاية سبتمبر الجارى، على أن يتم سحب رجال الإنقاذ المتواجدين بشواطئ المدينة.