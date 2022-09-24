استمرار تطهير بالوعات الأمطار بمحافظات القناة استعدادا لفصل الشتاء.. صور

الإسماعيلية - صبرى غانم

أكد اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، استمرار القطاعات والمناطق التابعة للشركة، فى أعمال التطهير لشنايش الأمطار، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية المختلفة بمحافظات القناة، وفقا للخطة الموضوعة، ضمن استعداد الشركة لاستقبال فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، فى بيان اليوم، استمرار الأعمال لاستقبال موسم الشتاء من خلال خطة لتطهير شنايش وبالوعات الأمطار داخل محافظات القناة، حيث تم الانتهاء من تطهير شنايش الأمطار فى عدد من المناطق والأحياء منها الطريق الدائرى ومنطقة الدوحة والشارع التجارى بحى الشيخ زايد وطريق بورسعيد بحى ثان وشارع المستشفى والثلاثينى ومنطقة البيارات وشارع العشرينى وأنفاق الثلاثينى والممر وجمال عبد الناصر وغيرها من الشوارع الرئيسية والفرعية.

وأوضح أن الشركة نظمت حملات تطهير لبالوعات صرف الأمطار بقطاع السويس، حيث شملت أحياء السويس والأربعين وعتاقة وفيصل.

وفى قطاع بورسعيد تستمر الشركة فى تنفيذ خطتها فى اعمال التطهير بأحياء بورفؤاد والعرب والشرق والجنوب وغيرها من المناطق داخل المحافظة.

وأشار رئيس الشركة، أنه تم الانتهاء من تطهير بيارات الصرف الصحى الخاصة بالمحطات، واستمرار فرق العمل فى تنفيذ الخطة الموضوعة لتطهير جميع مطابق وشبكات الصرف الصحى للمناطق المخدومة بالصرف الصحى.



تطهير غرف تصريف مياه الأمطار بمحافظات القناة (1)



تطهير غرف تصريف مياه الأمطار بمحافظات القناة (2)



تطهير غرف تصريف مياه الأمطار بمحافظات القناة (3)



تطهير غرف تصريف مياه الأمطار بمحافظات القناة (4)