اليوم السابع
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إصابة 5 أشخاص فى مشاجرة بسبب لهو الأطفال بأسيوط

السبت، 24 سبتمبر 2022 09:45 م
إصابة 5 أشخاص فى مشاجرة بسبب لهو الأطفال بأسيوط إسعاف - أرشيفية
أسيوط -هيثم البدرى

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أصيب 5 أشخاص بجروح متفرقة بأنحاء الجسم، في مشاجرة نشبت بالشوم والعصا والطوب والأسلحة البيضاء، بسبب لهو الأطفال بقرية المشايعة بحري التابعة لمركز الغنايم في أسيوط.

تلقى اللواء أحمد جمال الدين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة الغنايم، يفيد بوصول بلاغ بنشوب مشاجرة بقرية المشايعة بحري دائرة المركز ووجود مصابين.

وبانتقال ضباط مباحث مركز الغنايم تم السيطرة علي المشاجرة، وتبين إصابة 5 أشخاص من بينهم سيدة وتم تحويل المصابين إلي مستشفي أسيوط الجامعي و مستشفى الغنايم المركزي.

وتحرر المحضر اللازم وجار العرض علي النيابة العامة

 

 


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