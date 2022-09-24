إصابة 4 أشخاص بينهم طفلان فى انقلاب توك توك بأخميم شرقى سوهاج

سوهاج ـ محمود مقبول

استقبل مستشفى أخميم المركزى شرقى محافظة سوهاج، 4 أشحاص بينهم طفلان مصابان بإصابات متفرقة بالجسم على إثر وقوع حادث انقلاب توك توك على الطريق بناحية قرية الحواوويش القبلية دائرة مركز أخميم، وتم رفع آثار الحادث من على الطريق وتحرير المحضر اللازم.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من العقيد شريف طنطاوى مأمور مركز شرطة أخميم يفيد بوقوع حادث انقلاب توك توك على الطريق بناحية قرية الحواوويش القبلية دائرة المركز، وذلك عقب اختلال عجلة القيادة بيد السائق.

وتبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد أحمد فريد رئيس فرع بحث الشرق وضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم بانقلاب توك على الطريق بناحية قرية الحواوويش نتج عن الحادث إصابة أشرف إبراهيم عويضة 44 سنة باشتباه كسر بالساعد الأيمن وماري صبحي لمعي 28 سنة باشتباه كسر بالساق اليمنى وجونيور فرج القط عامين بكدمات متفرقة بالجسم، ومريم فرج القط 3 سنوات بكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أخميم المركزى لتلقى العلاج والرعاية الطبية العاجلة.

وبسؤال المصابين الأول والثانى أكدوا ما جاء بالتحريات ونفوا الشبهة الجنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على جهة التحقيق المختصة التي تولت التحقيق.