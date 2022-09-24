اليوم السابع
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السبت، 24 سبتمبر 2022 04:19 م
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إصابة 2 من رجال الحماية المدنية أثناء ذهابهم لإطفاء حريق بسيارة في طنطا

السبت، 24 سبتمبر 2022 04:15 م
إصابة 2 من رجال الحماية المدنية أثناء ذهابهم لإطفاء حريق بسيارة في طنطا حادث التصادم
الغربية مصطفى عادل

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أصيب 2 من رجال الحماية المدنية بالغربية، بإصابات متفرقة، بعد أن اصطدمت سيارة المطافي بأخرى ربع نقل، أثناء سيرهم في الاتجاه المقابل، لإخماد حريق في سيارة ملاكي على طريق طنطا كفر الزيات، وتم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج.
 
وكان  شخص قد لقي مصرعه، بعد أن اشتعلت النيران في سيارته، عقب اصطدامها في الحاجز الخرساني على طريق طنطا كفر الزيات، وتوقفت حركة المرور على الطريق بسبب الحادث.
 
تلقي اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطار من مأمور مركز طنطا بورود بلاغ لشرطة النجدة باصطدام سيارة ملاكي في الحاجز الخرساني بطريق طنطا كفر الزيات واشتعال النيران فيها.
 
انتقلت سيارة مطافي وسيارة اسعاف وشرطة النجدة لمكان الحادث، وتبين تفحم السيارة ومصرع قائدها، وتم اخماد الحريق ونقل الجثة للمشرحة، وتقوم شرطة المرور بتسيير حركة المرور بعد توقف الطريق بسبب الحادث.
 
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الحادث

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حادث الثصادم

 


مدير امن الغربية

طنطا

حريق

قرية شبرا النملة



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