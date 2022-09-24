إصابة مزارع وأبنائه الـ3 بحروق بعد إلقاء ابن أخيه النار على منزله في بنها

القليوبية - إبراهيم سالم

شهدت مدينة بنها بمحافظة القليوبية، إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة بحروق في مناطق متفرقة بالجسم، إثر إلقاء أحد أقاربهم زجاجة بها مادة البنزين على منزلهم، ما تسبب فى اشتعال النار فيه بسبب خلافات عائلية على الميراث، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، من إلقاء القبض على المتهم، وأمرت جهات التحقيق بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيق ونقل المجني عليهم الـ4 إلي مستشفي كفر شكر التخصصي.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة في بنها، بورود إشارة من مستشفى كفر شكر المركزي، بوصول 4 أشخاص مصابين بحروق متفرقة في الجسم بسبب الخلافات العائلية.

وانتقلت أجهزة الأمن والبحث الجنائي بالقليوبية إلى مكان الحادث، حيث تبين إصابة "ف .أ" مزارع، وأبنائه الـ3 بحروق متفرقة في الجسم بنسب مختلفه إثر قيام المتهم "م. ي" أبن شقيق المصاب الأول، بإلقاء زجاجة بها مادة البنزين علي المجني عليهم بسبب خلافات حول الميراث، وتم نقل المصابين للمستشفى وألقى القبض على المتهم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.