إصابة قهوجى على يد حلاق وشقيقه بسبب الخلاف على ثمن الحلاقة بالخصوص

القليوبية إبراهيم سالم

شهدت مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية، إصابة قهوجي على يد حلاق وشقيقه، بجروح قطعية في الوجه، وذلك خلال مشاجرة نشبت بين المجني عليه والمتهم الأول، بسبب الخلاف على ثمن الحلاقة، جرى نقل المصاب لمستشفى الدمرداش بالقاهرة، وتمكن رجال مباحث القسم من ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الخصوص، يفيد ورود بلاغ من مستشفى الدمرداش بالقاهرة، باستقبال شخص مصاب بجروح قطعية بالوجه، وجرى حجزه للعلاج.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص، تبين إصابة "و ح خ"، 44 سنة، قهوجي، مقيم السلام بالقاهرة، بجروح قطعية بالوجه، إثر مشاجرة نشبت بينه وبين "ر س خ"، 34 سنة، حلاق، وشقيقه "م س خ"، 33 سنة، سباك، ومقيمان دائرة القسم، بسبب الخلاف على ثمن الحلاقة، وتدخل الثاني لمناصرة شقيقه وأحدثوا إصابة المجني عليه باستخدام سلاح أبيض "كتر".

وتمكن رجال مباحث القسم من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المبين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.