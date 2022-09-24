اليوم السابع
Ads
السبت، 24 سبتمبر 2022 02:50 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة سيدتين في مشاجرة مع عمهما بسبب الميراث بالغربية

السبت، 24 سبتمبر 2022 02:40 م
إصابة سيدتين في مشاجرة مع عمهما بسبب الميراث بالغربية مشاجرة - أرشيفية
الغربية عادل ضرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت قرية مسهلة التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية، تعدي مواطن على بنات شقيقه بسبب الخلاف على الميراث، وتم نقلهن للمستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 
تلقى اللواء محمد عمار مدير امن الغربية، إخطارا من مأمور مركز السنطة، بورود بلاغ لشرطة النجدة، بنشوب مشاجرة بقرية مسهلة وإصابة سيدتين بإصابات متفرقة.
انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ، واتهمت المجني عليهن عمهما بالتعدي عليهن بالضرب وإحداث ما بهن من اصابات بسبب خلافات على الميراث، تم نقلهن للمستشفي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 
 

مدير امن الغربية

السنطة

مشاجرة

اخبار الحوادث



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة