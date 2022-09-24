إصابة سيدتين في مشاجرة مع عمهما بسبب الميراث بالغربية

الغربية عادل ضرة

شهدت قرية مسهلة التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية، تعدي مواطن على بنات شقيقه بسبب الخلاف على الميراث، وتم نقلهن للمستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقى اللواء محمد عمار مدير امن الغربية، إخطارا من مأمور مركز السنطة، بورود بلاغ لشرطة النجدة، بنشوب مشاجرة بقرية مسهلة وإصابة سيدتين بإصابات متفرقة.

انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ، واتهمت المجني عليهن عمهما بالتعدي عليهن بالضرب وإحداث ما بهن من اصابات بسبب خلافات على الميراث، تم نقلهن للمستشفي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.