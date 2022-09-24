إسبانيا: إمدادات الغاز الروسى لأوروبا تراجعت أكثر من 82%

كتب محمد جمال

أكدت وزيرة التحول البيئي والتحدي الديموغرافي الإسبانية تيريزا ريبيرا، أن إمدادات الغاز من روسيا إلى أوروبا انخفضت بأكثر من 82 بالمئة خلال عام، بحسب "روسيا اليوم".

وقالت ريبيرا خلال مقابلة تلفزيونية على قناة RTVE: "خلال عام واحد فقط، انخفضت إمدادات الغاز الروسي لأكثر من 82 بالمئة. وفي يناير 2021 شكلت واردات الغاز الروسي حوالي 40 بالمئة من الغاز المستهلك في أوروبا وفي الوقت الحالي هذه النسبة لا تتجاوز 10 بالمئة".

وأوضحت ريبيرا أن أوروبا كانت تعد نفسها لتقليص واردات الغاز الروسي، وتراهن على الاستقلالية وتأمين احتياجاتها.

وتمتلك اسبانيا اوسع قائمة من موردي الغاز الطبيعي ووفقا لمنصة معلومات EpData من بين موردي الغاز التقليديين لإسبانيا، الجزائر، والولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وروسيا، وغينيا الوسطى، ونيجيريا، والنرويج، وقطر، وترينيداد وتوباغو.

وفقا لوكالة الطاقة الدولية، استورد الاتحاد الأوروبي 155 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من روسيا في عام 2021، وهو ما يمثل 45 بالمئة من حجم واردات أوروبا و40 بالمئة من إجمالي استهلاكها.