إزالة 7 حالات تعد على أراضى أملاك الدولة بالقرنة والطود فى الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت محافظة الأقصر، أعمال تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة 20 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والتي تستمر في خلال الفترة من 10 حتى 29 سبتمبر 2022، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية باسترداد أراضي أملاك الدولة وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة.

وفى هذا الصدد قاد رجال مجلس مدينة القرنة برئاسة اللواء أحمد جمال الدين رئيس المركز، حملة لإزالة التعديات فى إطار جهود الأجهزة التنفيذية بمحافظة الأقصر، لتنفيذ أعمال إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية بتوجيهات من المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، وشارك في الحملة كلا من مصطفي جبريل، وحجازي النحاس نائب رئيس المركز، ورئيس الوحدة المحلية لقرية حاجر الضبعية، حيث تم تنفيذ إزالة لحالة تعدي قام بها أحد المواطنين بالبناء على أرض زراعية بمساحة 120 مترا مربعا بالخرسانة المسلحة، وتمت إزالة المنزل بالكامل، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وفي سياق متصل، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود برئاسة الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، بحملة مكبرة لإزالة التعديات بقريتي العديسات قبلي والعديسات بحري، وأسفرت الحملة عن إزالة عدد 3 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية بإجمالي مساحة 345 متر عبارة مباني أعمدة بالخرسانة المسلحة وأسوار بالطوب اللبن ، وإزالة عدد 3 حالات تعدي علي أراضي أملاك الدولة ومخالفات تنظيم بإجمالي مساحة 345 مترا عبارة مباني بالطوب الاحمر وأسوار بالطوب الأبيض.

وأوضح أحمد الطيب مدير عام أملاك الدولة بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه تم إزالة عدد 527 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والآثار والأوقاف والطرق والتنظيم، وذلك بإجمالي مسطح 171363م2، خلال أعمال المرحلتين الأولى والثانية من الموجة 20 على مستوى نواحي مراكز المحافظة.

ومن جانبه أكد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، أن هناك تنسيقا بين الجهات الأمنية وكافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية لاستكمال أعمال المرحلتين الثانية والثالثة من الموجة 20، مؤكدا أن الدولة لن تسمح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف مرة أخرى وستواجه بكل حزم وحسم أي محاولات للتعدي في المهد مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.