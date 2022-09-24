إذا كنت تعاني من الصدفية.. اتبع هذه النصائح عند ممارسة السباحة

كتب – حسام الشقويرى

يمكن أن يقدم الصيف فوائد لمرض الصدفية، و يوجد المزيد من الرطوبة في الهواء ، وهو أمر جيد للبشرة الجافة والقشرية، و يكون الطقس أكثر دفئًا ، لذلك من المرجح أن تقضي وقتًا في الشمس، و يمكن أن يكون التعرض المعتدل للأشعة فوق البنفسجية (UV) مفيدًا لك - طالما أنك ترتدي واقٍ من الشمس.

ومع ارتفاع الشمس في السماء ، قد تكون مستعدًا للذهاب إلى الشاطئ أو حمام السباحة، هناك العديد من الفوائد للسباحة إذا كنت مصابًا بالصدفية، و يمكن أن يخفف الماء البارد الحكة والقشور ، ويمكن أن يقلل الماء الدافئ من الالتهاب، وإذا كنت تتطلع إلى الغطس ، يمكن أن تساعدك هذه النصائح في منع تفجر الصدفية من التدخل في بقية خطط السباحة .

كيف يؤثر الماء على الصدفية

السباحة في الماء المالح أو حمام السباحة المكلور يمكن أن يجفف بشرتك ، لكن الماء المالح قد يكون أفضل لمرض الصدفية.

ماء مالح

وفقًا لمؤسسة الصدفية الوطنية (NPF) ، فإن السباحة في الماء المالح يمكن أن تساعد في إزالة الجلد الميت وتحسين مظهر الصدفية، وتزداد شعبية حمامات المياه المالحة للنوادي الصحية وأصحاب المنازل الفردية، و إذا كان بإمكانك الوصول إلى بركة المياه المالحة ، فستقل احتمالية حدوث نوبة تهيج بعد ذلك (مقارنة بالسباحة في حمام كلور).

المياه المالحة التي تحدث بشكل طبيعي أفضل ، وبالتالي فإن المحيط هو خيار رائع. لا يعيش الجميع بالقرب من المحيط ، ولكن إذا كنت تفعل ذلك ، ففكر في السباحة بقدر ما تستطيع.

ماء كلور

يمكن أن يكون الكلور المستخدم في حمامات السباحة التقليدية قاسيًا على جلد الصدفية، و يمكن أن تزيد المواد الكيميائية المستخدمة من تهيج الجلد وجفافه.

هذا لا يعني أن المسابح المعالجة بالكلور محظورة، فقط حافظ على السباحة قصيرة ، اشطفها بعد الخروج ، ورطبها بعد السباحة.